Ağaoğlu, Sadri Şener'i yakaladı - Son Dakika

Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius renklerine bağlayan Trabzonspor tarihindeki 156'ncı yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu görev süresi boyuncu transfer ettiği 32 oyuncuyla, bordo-mavili kulüpte iki dönem başkanlık yapan Sadri Şener'i yakaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kasımpaşa'dan Koita'yı da renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius transferiyle tarihindeki 156'ncı yabancı transferini gerçekleştirdi.

SADRİ ŞENER'İ YAKALADI

Bordo-mavililer 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 155 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise 18 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Gervinho, Peres, Marek Hamsik, Koita ve Andreas Cornelius transferiyle toplamda 32 yabancı oyuncu transferi yaptı. Karadeniz ekibinde ayrı dönemlerde iki kez başkanlık yapan Sadri Şener ise 32 oyuncuyla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 1991-92'de bordo mavili formayı giyen savunma oyuncusu Lars Olsen'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapacak ikinci Danimarkalı oyuncu olacak.

(Gökmen Şahin/İHA)