Ağaoğlu: "Şampiyonluk Diye Bir Söz Hiçbir Zaman Ağızımızdan Çıkmadı"

HİLMİ SEVER - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Burak Yılmaz 'ın takımdan gidişi hakkında, "Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu." dedi.Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılışı ile büyük bir mali yükten kurtulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"O konuyla alakalı söyleyeceğim tek şey, Trabzonspor tarihin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Kişiye yönelik, oyuncuya yönelik bir eleştiri yok. Trabzonspor tarihinin hatta Türk futbol tarihinin, dünya futbolunda da eşine rastlanabilir mi onu da bilemiyorum ama Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu diyerek özetleyebilirim. Tekrar tekrar söylüyorum, bunun kişiye yönelik bir eleştiri olarak değerlendirmeden, sözleşme açısından değerlendirilmesi doğru bir bakış açısı olacaktır.""FIFA ile bir görüşmemiz olacak"Ağaoğlu, Trabzonspor'un FIFA'dan transfer yasağı aldığının hatırlatılması üzerine, "Vardı. Sosa ve Kucka'nın bonservis ücretleri nedeniyle Milan Kulübüne 1,4 milyon avroluk bir ödemeden kaynaklanan bir yasak diyelim. Ödemeyi cuma günü gerçekleştirdik ve pazartesi günü bu konuyla alakalı olarak FIFA ile bir görüşmemiz olacak. Bunun ihtar olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir itirazımız var. İnşallah o itirazımız kabul olur ama dediğim gibi o kadar çok sıkıntı var ki... Bu sadece Milan'la sıkıntı değil. Bir bakıyorsunuz ki Trabzonspor'da 4 sene önce oynamış bir oyuncunun dosyası geliyor, ondan sonra bir başkasının geliyor, bu şekilde 18 tane dosya var. Bunları teker teker aşıyoruz. Dolayısıyla sıkıntılar bize yabancı değil, geldiğimizden beri bu tür sıkıntılarla uğraşıyoruz. Onun için antrenmanlıyız. Nereden ne gelirse gelsin bir ölçüde savuşturma yeteneğine sahibiz. Öyle tahmin ediyorum ki pazartesi günü bu problemi aşacağız." şeklinde konuştu.Trabzonspor Başkanı, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak 'ın durumu hakkında, "Kendisiyle ilgili verilmiş olan bir yönetim kurulu kararı var. Aşağı yukarı 1,5 ay önce alınmış bir karar bulunuyor. Bu neden dönüp dönüp soruluyor, onu da anlayamıyorum. Niye soruluyor ki? Verilmiş ve uygulanan bir karar var o kadar." açıklamasını yaptı."6 futbolcumuza sürekli teklifler yapılıyor"Bordo-mavili takımın genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 'nın Trabzonspor'dan ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığının altını çizen Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:"6 futbolcumuza sürekli olarak teklifler yapılıyor. Şu an bunları düşünecek halimiz yok. Özellikle bu kadro yapımızla. Abdülkadir ve Yusuf, farklı beklentilerimiz olan oyuncular. Bu konuda onlarla aramızda bir mesafe ya da saklanmış bir bilgi yok. Abdülkadir ile Yusuf bizim uygulamış olduğumuz politikanın öncüleri, rol modelleri. Trabzonspor'a karşı sadece futbolculuk görevleri yok, altyapıdaki tüm oyuncularımızın rol modelleri. Abdülkadir ile Yusuf bana göre Avrupa 'nın en iyi kulüplerinde oynamayı hakeden oyuncular. La Liga , Bundesliga ya da Premier Lig'deki ilk 5 takımdan birinden teklif gelirse kulübün ve oyuncunun menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz. La Liga'da sıradan 11. ya da 12. takımdan teklif gelmiş onlar önlerine baksınlar. Binbir zahmetle yetiştirdiğimiz, gözbebeğimiz, uyguladığımız programın rol modeli olan oyuncuları o tür takımlarda görmek istemeyiz, verecekleri para ne olursa olsun. Kulüp olarak onları en iyi şekilde değerlendirip, pazarlama sorumluluğumuz var. La Liga'da ilk 5 takıma gittikleri zaman önce ülkeyi temsil edecekler, sonra soracaklar bunlar nereden diye Trabzonspor diyecekler, olay orada başlıyor. Olay ver parıyı, al topçuyu kadar basit değil.""Şampiyonluk diye bir söz hiçbir zaman ağızımızdan çıkmadı"Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluk şansı nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Biz konuşmuyoruz bunu. Şampiyonluk geldiğimizden beri ağzımıza aldığımız bir söylem değil. Biz her zaman zirve yarışının içerisinde olacağız dedik, zirve yarışına devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. 3-4 maç kazanıp şampiyonluk naraları atmak ya da bir iki maç kaybettikten sonra da eleme, kedere bürünmek zaten futbolun gerçekleriyle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Sezon bittiği zaman ligi nerede bitiririz bunu hep birlikte göreceğiz. Şampiyonluk diye bir söz hiçbir zaman ağızımızdan çıkmadı. Bizim mücadelemiz zirve mücadelesi. Gözünüzü havaya dikerseniz, ayağınız bir takılır, yere düşürseniz, kafanızı bir vurursunuz neye uğradığınızı şaşırırsınız. Önümüzdeki merdiven basamaklarını tek tek çıkmaya büyük özen gösteriyoruz. Geriye kalan şans ve Allah'ın yardımı. Şunu da söyleyeyim, Allah bugüne kadar bize çok yardım etti, inşallah böyle devam ederiz.""Bizim gündemimiz transfer değil"Ahmet Ağaoğlu, transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine ise, "Transfer sürekli soruluyor. Bir futbol kulübünün özellikle Trabzonspor büyüklüğündeki bir kulübün gündeminin birinci hatta ikinci maddesi transfer olmamalı. Bizim de gündemimiz transfer değil." yorumunu yaptı."Neredeyse ne olursa olsun yapılan transferle tatmin olan bir ülke haline gelmişiz. Arada bir sosyal medyada göz gezdiriyorum, sabah kalktığı zaman taraftarların ilk soruları, 'KAP var mı?' bir oyuncuyu açıklayın bitti, o bir haftasını mutlu geçiriyor ama hiç hesabını kitabını yapmıyor." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu oyuncuya verilen para, değerinin karşılığı mı, bu para nasıl ödenecek? Sadece 'Transfer var mı, var mı?' Transfer gerekirse yapılır. Ne zaman yapılacağına biz karar veririz. Her mevkide yetenekli oyunculara ihtiyaç vardır. Bunun sonu yok zaten, sonunun olmadığını, açıldığınız zaman nerelere gidebileceğinizi de gördük. 2, 3 ve 4 sene önce yapılan transferlerle. Peki bu transferler sizi bir yere taşıdı mı? Yok. O zaman herkes susacak. Demek ki bizim söylediğimiz doğru, bizi izlemeye devam edecekler ve sabır gösterecekler. Tüm ülkeden takdir toplarken kendi camiamızın bazı bölümlerinden maalesef eleştiri alıyoruz. Takımı lise takımına çevirdiniz diyorlar, eğer baktığınız yerden lise takımı olarak görüyorsanız o zaman siz kendi bakış açınızı bir kez daha kontrol edin. Yönetim olarak, teknik heyetimizle olağanüstü çaba göstererek bir şeyler yapmaya, doğruları yapmaya, bu kulübü layık olduğu yere taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki eleştiri olacaktır ama lütfen biraz sabır gösteriniz, daha 8 aylık yönetimiz.""37 milyon avro olan kadro maliyeti 16 milyon avrolara düşmüş"Antalya kampında 29 kişilik oyuncu kadrolarından 19'unun altyapıdan olduğunu hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı:"Bu bizim politikamızdı. Vermiş olduğumuz sözdü. Tamamı A takım kadrosunda yer almayacak tabii ki ama bu onlara verilen en büyük şans. Bu şansı çok iyi değerlendirmeliler. Trabzonspor kalibresineki bir kulüp, bu kadar sayıda genç oyuncusuna hiçbir zaman bu şansı vermedi. Bu hem kulübümüzü ekonomik olarak rahatlatacak, hem de Türk futbolunda özellikle milli takım düzeyinde sıkıntılara bir ölçüde çözüm olacak diye düşünüyorum. Bunu ekonomik olarak da yapmak zorundayız. Aldığımızda 37 milyon avro olan kadro maliyeti 16 milyon avrolara düşmüş. Önümüzdeki sezon tahmin ediyorum daha da aşağılara çekilecek. 14-15 milyon avroluk bir kadro oluşumu Trabzonspor'u her zaman zirve yarışının içerisinde tutar."Kulüplerin mali durumlarıTrabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının Ziraat Bankası tarafından yapılandırılacağı haberleri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:"Benzeri bir şeyi Ziraat Bankası ile geldiğimizden beri çalışıyoruz. Kendilerine bir rapor verdik, kadro maliyetini 15-17 milyon bandına çekeceğimizin sözünü geldiğimiz gün vermiştik. Trabzonspor olarak Nisan ayında bu işi başlattık. Burada tek farklılık, her yönüyle taraf olduğumuz ve desteklediğimiz bu operasyona TFF 'nin dahil olması ve bu olaya sadık kalmayan kulüplere ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etmeleri. Aradaki tek fark bu. TFF'nin bu uygulamayı çok ciddi kontrol edip, tescil yasağı, lisans yasağı ve puan silmeye hatta küme düşürmeye kadar gidecek ciddi yaptırımların takipçisi olursa, belki 4-5 sene içerisinde futbol kulüplerimizin çok ciddi bir ekonomik disipline girdiğini hep birlikte göreceğiz."