Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek futbolcuları Jose Sosa ile Filip Novak'la yeni kontrat imzalayacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu'nun Beşiktaş Deniz Müzesi'nde açtığı resim sergisini ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın kaptanı Sosa ve Novak'ın sözleşmelerinin sezon sonu sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularla görüştük. Sosa ve Novak'la sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Sosa, hemen hemen sezon başından beri eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koydu. Kaptan gibi kaptan. Boşuna 'Maestro' dememişler adama. Geldiğimiz noktada çok büyük emeği var. Ayrıca bir kaptan olarak, sıkıntı yaşadığımız dönemde çok aktif rol oynadı, takımın toparlanmasına yardımcı oldu. Yerli oyuncular tarafında da Uğurcan Çakır çok aktif rol aldı. Birkaç oyuncunun liderliğinde takımın bu havasının bozulmaması için çok çaba sarfediyorlar. Hocamız, 'Bazı oyunculara çok yüklendik, haklarını helal etsin.' diyor ama ben başta hocamız olmak üzere, bütün takıma ortaya koydukları performanstan dolayı, çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler, diyorum."

Ahmet Ağaoğlu, takımın sezona çok yoğun maç trafiğiyle başladığını hatırlatarak, "Sakatlıklarla birlikte bocalama dönemi oldu ama takımımız çok güçlü. Özellikle karakter olarak çok güçlüyüz. Yeni transferlerimiz de öyle. Takıma çok kısa sürede adapte oldular. Geçenlerde çok güzel bir yorum okudum, bizim takımımızda formsuz oyuncu olabilir ama takım için savaşmayan bir oyuncu bile yok." ifadelerini kullandı.

"Arkadaş grubunun ötesinde bir aile görüntüsü var"

Bordo-mavili takımın yakaladığı takım ruhunu öven Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İki sene önceki Sosa'ya bakın, bugünkü 'Maestro'ya bakın. Hepsinin bir lakabı var. Sosa'ya 'Maestro', Obi Mikel'e 'Legend', Sörloth taraftarımızın tabiriyle 'Kuzeyin kralı' ya da 'Buz adam', Nwakaeme biliyorsunuz 'Beyin'. Bunlar çok iyi bir takım oluşturdular. Çok iyi bir havaları var. Arkadaş grubunun ötesinde bir aile görüntüsü var. Önemli olan bunu muhafaza etmek."

Yabancı futbolcuların takıma katıldıktan sonraki sürecine de vurgu yapan Ağaoğlu, "İstediğiniz yabancıyı parayı verip getirebilirsiniz. Asıl oyuncu geldikten sonra iş başlıyor. 9 ayrı milletten oyuncuyu bir araya getirip bir takım oluşturmak için çok farklı faktörlere ihtiyacınız var. Teknik heyetimizle, yönetimizle, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla bugün takım olarak bir mücadele veriyoruz, bugün ortaya çıkan sonuca bakarsak, bu kriterlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Maaşları günü gününe ödüyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali durumunda yaptıkları olumlu değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dikkatlerden kaçmaması gereken şey, mali disiplin. 1 milyar 200 milyon liranın üzerine çıkan borcu son 3-4 ay içinde 840 milyon liralara çektik. Oyuncuların, idari kadronun maaşlarını günü gününe ödeyen bir kulüp haline geldik. Yönetim olarak da asli görevimiz buydu. Bunu başaramasaydık diğer tarafta kopuklukların olmasının önüne geçemezdiniz. Bu noktaya kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da gerisini getiririz."

"Bu kadro taraftarıyla bütünleşti"

Ahmet Ağaoğlu, futbol takımının taraftar ve camiayla yakaladığı bütünlüğe dikkati çekti.

Önlerinde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya temsilcisi Krasnodar'la oynayacakları bir maç olduğunu anımsatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Oynanmamış hiçbir maçının sonucunu söyleyemiyorum. Zorlu mücadeleler. Her şeyden önce Allah futbolcularımızın yardımcısı olsun. Her maça ayrı hazırlanıyoruz. Her rakibe büyük saygı duyuyoruz. Asla maç ayrımı yapmıyoruz. İyi bir hocamız, teknik heyetimiz, yönetim kurulumuz, futbolcu kadromuz var. Bu kadro taraftarıyla bütünleşti. Taraftarımızın desteği her sene artıyor. Bu sene 32 bin kombine sattık, bu Trabzonspor'un tarihinde bir rekor. Çok büyük taraftar desteği var. Bu taraftar ve camia desteği devam ettiği sürece Trabzonspor zaten ileriye dönük olarak, sürdürebilir başarıların her zaman içerisinde yer alacaktır."

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Devre arasına daha 9 lig maçımız var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Biz sürekli oyuncu izliyoruz. Bu, devam eden bir süreç. İzleme ekibimiz 2-3 ayrı ülkede çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası, sezonu sonu, ne zaman olur bilemem. Ligi nerede bitireceğiniz önemli. Devre arası mücadelenin hangi basamağında olacağınız ve ne tür oyunculara ihtiyacınızın olacağı önemli." şeklinde görüş belirtti.

İzleme ekibinin iyi raporlar hazırladığının altını çizen Ağaoğlu, "Gelmeden önce eleştirilen Sörloth'tu. Bugünkü performansına baktığınızda, nasıl bir oyuncu olduğunu zaten ortaya koyuyor. Oyuncu alabilirsiniz ama o oyuncuyu oynatabilmek, ailenin içine çekebilmek önemli. Örneğin Obi Mikel bu süreci çabuk atlattı. Aynı şekilde Sörloth da." dedi.

Bordo-mavililerin İngiliz forvet Daniel Sturridge'i de öven Ağaoğlu, "Sturridge'i de çok iyi anlamak lazım. 90 dakika basan bir adam değil ama top ayağına geldiğinde inanılmaz şeyler başaran biri. Futbolda nadiren rastladığımız hareketleri yapan, çok klas bir oyuncu. Ceza sahasının etrafında topu istediği noktaya atabilme yeteneğine sahip nadir oyunculardan birisi. Son maçta 25-30 dakika aktif rol aldı, maçın neticesini belirledi. Çaykur Rizespor maçında yine aynı şekilde. Uyum süreci onun biraz daha uzun oldu, duygusal bir oyuncu. İnşallah, performansını artırarak devam edecek o zaman daha tehlikeli bir takım olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Eşinin sergisini inceledi

Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu'nun resim sergisini inceledi.

Ağaoğlu, ebru sanatı ve minyatürün bir araya getirildiği sergiyle ilgili eşinden bilgi aldı.