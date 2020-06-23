Ağaoğlu takımına seslendi: "Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun" - Son Dakika

Ağaoğlu takımına seslendi: "Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, "Başınızı ve omuzlarınız dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, "Başınızı ve omuzlarınız dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak" dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi. Ağaoğlu, takım otobüsünde, "Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinden mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


Trabzonspor'da Sosa müjdesi


Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyerek müsabakaları tribünden takip eden Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa'nın, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Ağrıları azalmasına rağmen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in ilk 11'de riske etmediği Arjantinli yıldızın durumunun iyiye gittiği ve bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda takımla birlikte olacağı belirtildi. Sosa'nın hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda sıkıntı yaşamaması durumunda bu hafta ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağaoğlu takımına seslendi: 'Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun' - Son Dakika Spor
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