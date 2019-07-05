Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"
Son Dakika Spor Haber

Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"

11 dakika önce

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.

Ağaoğlu:
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.

Finansal Fair Play denetiminden geçemeyen ve dosyası bir üst kurula taşınan Trabzonspor'a UEFA'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavililer önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına şartlı izin verdiğini belirterek, "Avrupa kupalarına katılmamıza UEFA izin veriyor ancak 15 Ekim'e kadar bazı şartları yerine getirmemiz isteniyor. Bu şartları biz kulüp olarak bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız" dedi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber! Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]