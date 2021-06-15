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Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla! - Son Dakika

Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla!

15.06.2021 11:29
Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla!, System.String[]

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında hizmete giren bölgenin örnek plaj ve sosyal yaşam tesisi Ağapark 2021 yaz sezonunu açtı.

Temiz ve güvenli ortamda, kaliteli koşullarda günübirlik tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi Mavi Bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı sezonu açtı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa'yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark'tan yararlanmak isteyen misafirler kart.agapark.com adresinden başvuru formunu doldurup Ağapark Kartı edinerek kaliteli ve ekonomik tatilin keyfine hemen başlıyor.

KALİTELİ TATİLİN ADRESİ AĞAPARK

Ege Bölgesi'nin en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark, Mavi Bayraklı Plajı, güney sahillerini aratmayan denizi ve plajı, yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restaurantları, alacart restaurantı, otoparkı, can kurtaran hizmeti, sağlık odası, bebek bakım odaları, mescid ve modern yaşam alanları ile bu yıl da tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacak.

DÜZENLİ HİJYEN VE SAĞLIKLI TATİL TEDBİRLERİ

Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alana kurulan Ağapark, Aliağa'nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK tarafından işletiliyor. Bölgenin en büyük ve modern plajları arasında yer alan tesis, Covid-19 tedbirleri ile hijyen koşullarına uygun bir şekilde hizmet veriyor.

KARTINI AL, TATİLE HEMEN BAŞLA!

Kesintisiz olarak 4 yıldan bu yana Mavi Bayrak ile ödüllendirilen Ağapark'ta tatil yapmak isteyen misafirler kart.agapark.com adresindeki başvuru formunu doldurarak Ağapark sezonluk giriş kartı sahibi olabiliyor. Tesisten yararlanacak vatandaşlar, 100 TL ücretle satışa sunulan Ağapark kart ile 1 Mayıs 2022 tarihine kadar 100 giriş hakkına sahip olacak. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun ardından vatandaşlar, ödemelerini Ağapark girişindeki müracaat noktasından nakit ya da kredi kartı ile yaparak sezonluk kartlarını teslim alabilecekler.

8 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar karttan muaf olup girişte kimlik göstermeleri yeterli olacak. Ağapark'ta sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye ise 0232 600 02 42 numaralı hattan ulaşılabiliyor.

Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla!

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla! - Son Dakika


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