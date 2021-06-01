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Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi - Son Dakika

Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi

01.06.2021 10:41

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarının ardından Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim değişti. Peker'in hedefindeki Mehmet Ağar'ın yerine yönetim kurulu başkanlığına İtalyan uyruklu Moreno Occohiolini getirildi. Tolga Ağar ve Mehmet Ağar, yönetim kurulu üyeliğinden de çıkarken, ilgili karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yer buldu. Anımsanacağı gibi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mehmet Ağar'a görevi bırakması konusunda çağrı yapmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim değişti. Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE AHMET GÜVEN KARTAL GETİRİLDİ

Mehmet Ağar'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı. Mehmet Ağar'ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

OĞUL AĞAR DA GİTTİ

Öte yandan, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu.

4 gün önce Sözcü'ye konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim" diye konuşmuştu. Marinadan yapılan açıklamada ise "Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız" denilmişti.

Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.

İşte Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki karar;

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ağar ailesi Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ağar ailesi Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek için geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Mehmet Ağar gibi daha önce devlette görev yapmış birinin Yalıkavak marinada görevinin olmaması gerektiğini söylemişti. Soylu "Ben olsam 48 saat içinde bırakırım" ifadesini kullanmıştı.

Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi

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Son Dakika Ekonomi Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi - Son Dakika Ekonomi


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