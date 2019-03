Ağar, Hdp'li Vekile "O Heykeli Senin Nerene Dikeceğimizi Biliyoruz"

HDP'li vekilin 'Biz Kürdistan'da seçimi alacağız, Apo'nun da heykelini dikeceğiz' sözlerine sert çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Sen kimin heykelini nereye dikiyorsun. Biz o heykeli alırız dikeceğimizi yeri hepinizden iyi biliriz.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'ın Ağın, Keban ve Baskil ilçelerini ziyaret ederek seçim çalışmalarına katıldı. Ziyaretlerde Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten milletvekili Ağar, bundan rahatsızlık duyanların her seçimi farklı bir sahaya çekip ülkeyi yaralamak ve güçsüz duruma düşürmek istediğine değindi.



"3 önemli lider gördüm biri Erdoğan'dır"



AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri bana göre üç tane önemli lider gördüm. Bunlardan bir tanesi Gazi Mustafa Kemal. Bir tanesi Turgut Özal, bir diğeri de Allah uzun ömürler versin şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi gerçekten her şeyin önünde gidiyor ve ona karşı bir cephe oluşmuş durumda. Bunun nedeni de şudur. Neden Türkiye şu an yurt dışından finansal olsun, darbeler olsun, saldırılara karşı geliyor. Çünkü Türkiye eskisinden çok çok güçlü bir Türkiye. Türkiye bölgesinde kendi başına bağımsız operasyonlar yapabilen, hain örgütleri inlerinde vurabilen, bunları sonuna kadar kovalayabilen ve ülkesinde, bölgesinde onun rızası olmadan en ufak parmak oynatılamayan konuma gelmiştir. Türkiye güçlü bir ülke olmuştur. Bu sebepten dolayı her seçimi farklı bir sahaya çekip bizi yaralamak isteyen, bizi güçsüz düşürmek isteyen bu karşı taraftaki münafıklara lütfen yol vermeyelim. Ülkemiz bu kadar güçlü bir hale gelmişken bundan dışarıdaki münafıklar rahatsızken, neden bizim içimizdeki insanlar bundan rahatsız oluyor, bunu anlayamıyorum. Siz kimin hizmetindesiniz, neyin hizmetinizdesiniz" ifadelerini kullandı.



"O heykeli senin nerene dikeceğimizi biliyoruz"



HDP'ye sert bir şekilde tepki gösteren Milletvekili Ağar, "HDP'li grup başkan vekili geçen hafta 'Biz Kürdistan'da seçimi alacağız, Apo'nun da heykelini dikeceğiz' dedi. Bre aymaz, bre adi insan. Sen kimin heykelini nereye dikiyorsun. Biz o heykeli alırız dikeceğimizi yeri hepinizden iyi biliriz. O heykeli senin nerene dikeceğimizi biliyoruz. Bunlar arasında bir kadın vekil daha vardı. Sırtını PKK'ya, YPG'ye yaslıyordu. Adalet harekete geçti. Şimdi attılar cezaevine. Dört tane duvar var. Yaslasın bakalım sırtını nereye yaslıyorsa" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

