Ağaran Şelalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

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Ağaran Şelalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu
6 saat önce
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi'nde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi'nde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede dün gece başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgede görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Kar kalınlığı ise bölgede yaklaşık 35 santime ulaştı.
Şelale çevresindeki tesisin işletmecisi Azmi Çakır, Ağaran Şelalesi'nin beyaz gelinliğini giydiğini ve kar ile suyun buluşmasının ortaya muhteşem manzaralar çıkarttığını belirtti. - RİZE
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