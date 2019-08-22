Son Dakika Haberleri: Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı
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Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı

1 saat önce

Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı Şelalesinin taşmasına aldırış etmeden Zipline yaptılarRİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı.

Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı

Şelalesinin taşmasına aldırış etmeden Zipline yaptılar

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı. Duruma aldırış etmeyen vatandaş Zipline keyfi yaptı.

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ağaran Şelalesi, şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Etkili yağmur yağışı sonrasında bölgedeki dereler taşarken, Ağaran Şelalesi de bundan nasibini aldı. Bir vatandaş şelalenin taşmasına aldırış etmeden Zipline keyfi yaparak o anları telefonuna kaydetti.

Geçen yıl bu aylarda Ağaran şelalesinde şiddetli yağış nedeniyle yine aynı manzara yaşanmıştı.

Ağaran Şelalesi, Çayeli, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
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