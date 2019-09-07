Ağaran Şelalesi şiddetli yağmurun ardından yine taştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede kısa süreli yağan şiddetli yağmurun ardından taştı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede kısa süreli yağan şiddetli yağmurun ardından taştı.

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Ağaran Şelalesi, sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürenin ardından sona eren şiddetli yağışın ardından taştı.

Şelalenin taşmasının ardından bölgede bulunan bir tesise giden araç yolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki bazı insanlar şelale çevresinde bulunan zipline ile macera dolu anlar yaşadı. Bölgedeki tesislerin tehlike altına olmadığı öğrenilirken, Ağaran Şelalesi'nde geçtiğimiz günlerde yine şiddetli yağışın ardından buna benzer görüntüler oluşmuştu.