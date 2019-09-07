Son Dakika Haberleri: Ağaran Şelalesi yine taştı
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Ağaran Şelalesi yine taştı

58 dakika önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede kısa süreli yağan şiddetli yağmurun ardından taştı.

Ağaran Şelalesi yine taştı, System.String[]

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede kısa süreli yağan şiddetli yağmurun ardından taştı.


Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Ağaran Şelalesi, sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürenin ardından sona eren şiddetli yağışın ardından taştı.


Şelalenin taşmasının ardından bölgede bulunan bir tesise giden araç yolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki bazı insanlar şelale çevresinde bulunan zipline ile macera dolu anlar yaşadı. Bölgedeki tesislerin tehlike altına olmadığı öğrenilirken, Ağaran Şelalesi geçtiğimiz günlerde yine şiddetli yağışın ardından buna benzer görüntüler vermişti. - RİZE

Ağaran Şelalesi, Çayeli, Sabah, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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