Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı

Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı Rize'de turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi'ne tatil için giden ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı.

Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı

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RİZE - Rize'de turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi'ne tatil için giden ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı.

Rize'ye tatil amaçlı gelen yerli ve yabancı turistler, gözde turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesine çıktı. Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi geçtiğimiz gün bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur sonucunda taşınca tatilciler otellerde ve işletmelerde mahsur kaldı. Bölgeye giden KDRK, RİKE, Çayeli Off-Road, Umke ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için önce helikopter bekledi ama havanın sisli olmasından ötürü helikopter bölgeye iniş yapamadı. Havanın açmasını bekleyen ekipler, bugün sabah saatlerinde hava şartlarının normale dönmesi ile yola koyuldu. Açılan yola kadar yürüyen ekipler ve 3'ü henüz 1 yaşında bile olmayan bebek olmak üzere mahsur kalan 49 kişiyi bölgeden indirildi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi görevlisi İsmail Karaosman, "Mahsur kalanların yanına gittiğimizde helikopter bekledik ancak hava sisliydi, alamadık. Ani bir karar vermek gerekiyordu, çünkü hava yağmaya başlamıştı. 3'ü altı aylık bebek olmak üzere 49 kişi yola girdik. RİKE, Çayeli Off-Road, Umke'den oluşan ekiple arkadaşları aldık. Alah'a şükür buraya kadar getirdik" dedi.

Ağaran Şelalesi, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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