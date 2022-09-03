Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın - Son Dakika
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Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

03.09.2022 20:13
Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

AGARTALA, 3 Eylül (Xinhua) -- Dünya Hindistan Cevizi Günü, Cuma günü Hindistan cevizinin günlük hayatımızdaki önemi ve sağlığa ne kadar faydalı olduğu vurgulanarak kutlandı.

AGARTALA, 3 Eylül (Xinhua) -- Dünya Hindistan Cevizi Günü, Cuma günü Hindistan cevizinin günlük hayatımızdaki önemi ve sağlığa ne kadar faydalı olduğu vurgulanarak kutlandı. Dünyanın en büyük Hindistan cevizi üreticilerinden biri olan Hindistan'da, taze Hindistan cevizini yol kenarındaki bir dükkandan, üst kısmı kesilmiş olarak bir pipet ile birlikte kolaylıkla alabilir ve lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da insanlar, Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde yol kenarındaki bir dükkanda Hindistan cevizi suyu içiyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da satıcılar, Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde yol kenarındaki bir dükkanda Hindistan cevizlerini düzenliyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da bir satıcı, Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde yol kenarındaki bir dükkanda Hindistan cevizi satıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da yol kenarındaki bir dükkanda bir satıcı, Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan cevizi satıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Hindistan Cevizi Günü'nde Hindistan'da Hindistan Cevizi Suyunun Tadını Çıkartın - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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