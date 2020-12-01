Ağasar Kadını Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Şalpazarı Belediyesinin düzenlediği "Ağasar kadını" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçedeki bir düğün salonunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen ödül törenine, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kurukız, yarışmanın geleneksel hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenlemiş olduğumuz Ağasar kadını temalı fotoğraf yarışmasına katılım çok yoğundu. Güzel bir organizasyon oldu. Başta jürimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl için de konuyu belirledik. 'Dört mevsim Şalpazarı' temasıyla düzenleyeceğimiz yarışmamızın ikincisine tüm sanatçılarımızı katılmaya davet ediyoruz."

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.