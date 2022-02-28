'Ağasar' kıyafetli, horonlu fitness - Son Dakika

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli ve rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesince oluşturulan fitness salonunda kemençe eşliğinde spor yapıp, horon oynayarak zinde kalıyor. Salona spora gelen Hanım Çinkaya, "Karadeniz kadınıyız; tarla da yaparız, horon da teperiz, kara lastikle spor da yaparız. Bu kıyafetlerimiz, kültürümüz" dedi.

Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük hayatlarının yanı sıra özel günler, bayram ve özelikle yayla şenliklerinde giydikleri, 'Ağasar' adı verilen kıyafet geleneğini yıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken, son yıllarda bölgede moda haline gelen elbiseler, artık sporla da bütünleşiyor. İlçede 4 mevsim çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesi tarafından belediye binasında oluşturulan fitness salonunda, kemençe eşliğinde spor yapıyor. Eşofman yerine 'Ağasar' kıyafeti, spor ayakkabı yerinde de renkli lastik tercih eden kadınlar, salondaki bantlarda yürüyüş yapıyor, ağırlık kaldırıp, güç depoluyor. Zorlu coğrafyada bağ, bahçe işlerindeki hünerlerini ustaca kullandıklarını pek çok spor aletiyle de sergileyen kadınlar, fitness salonunda verilen molalarda ise horon oynuyor.

'SAĞLIKLI VÜCUT SPORLA MEVCUT'Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, "İlçe kültürümüz rengarenk; bu hizmetle ilçemiz gerçekten sınıf atladı. Üniversitemiz gençleri, yaşlılarımız, kadınlarımız, memurlarımız, ilçede yaşayanlar buradan yararlanmaktadır. Kültürümüzü sporla buluşturduk. Sağlıklı vücut sporla mevcut. Horonda insanın 212 kemiğinin tamamı oynuyor; tüm kaslar çalışıyor. Burada ara dinlenmeler de horonla yapılıyor. Biz de onlara eşlik ediyoruz" dedi.Spor yapanlardan Bahar Kandil, "Bizden büyük yaşlı insanlar var, çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceliydi. Bence herkesin spor yapmaya ihtiyacı var. Tarla, bağ, bahçede uğraştığı için insanlar kendilerine vakit ayıramıyor, bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.Hanım Çinkaya da "Sporu devamlı yapmaya çalıyorum. Biz Karadeniz kadınıyız; tarla da yaparız, horon da teperiz, kara lastikle spor da yaparız. Bu kıyafetlerimiz kültürümüz" dedi. BAHÇEDEN SPORABahçede tamamlanan çalışması sonrası salona geldiğini anlatan Havva Kahraman da "Bahçeyi kazıyorduk, patates ekeceğiz, bitirdik, spor yapmaya geldik. Biraz dedik, spor yapalım. Bu kıyafetlerimizle evimiz de böyleyiz. Spor bizim için zor olmuyor" diye konuştu. Salona gelen kadınlara uygun programlar ayarlamaya çalıştıklarını söyleyen salon antrenörü Şaban Yılmaz ise "Kadınlarımız spora ara sıra bu kıyafetlerle geliyorlar. Bu kıyafet yöremizle özdeşti; spora da bu kıyafetle gidiyorlar, tarlaya da bu kıyafetle gidiyorlar. Lastikleri spor ayakkabısı, rengarenk kıyafetleri de spor elbisesi onlar için" dedi. 'AĞASAR' KIYAFETİ

Bölgede 'Ağasar' elbisesi olarak da adlandırılan ve 2008'de Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescili yapılan yerel kıyafet; özel dokumalar, nakışlar, oyalar ve kuşak gibi süslemelerle de tamamlanırken bütünlük oluşturuluyor. Çepni kültürüne göre kadınların giydiği 'Ağasar' elbiseleri fistan, yelek, kuşak, peştamal, şalvar, bağlar ve başörtüden oluşuyor. Kıyafetler zamana ve modaya göre renklerinde ve bazı motiflerinde birtakım değişiklikler gösterse de genel hatları ile günlük hayatta tercih edilmesinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. 'Ağasar' kıyafeti fiyatları da kumaş kalitesine göre, 500 ile 1000 lira arasında değişiyor.