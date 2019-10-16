Son Dakika Haberleri: Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Samsun'da bulunan Ağasarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi ve askerler için dua edildi.

Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Samsun'da bulunan Ağasarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi ve askerler için dua edildi.


Samsun'daki Ağasarlılar Yardımlaşma Derneğinde bu akşam düzenlenen programa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Kara ve dernek üyelerinin katılımıyla mevlit programı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetler tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi, şehit, gazi ve görevdeki askerler için dua edildi. - SAMSUN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Samsun, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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