Ağaşe ailesinin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaşe ailesinin acı günü - Son Dakika

Ağaşe ailesinin acı günü

6 saat önce

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağaşe ailesinin acı günü, System.String[]

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.


Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin babası 80 yaşındaki Hayati Ağaşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağaşe'nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın mensupları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Çetin Ağaşe, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaşe ailesinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]