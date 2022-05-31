Agatha Kasırgası Meksika'da karaya vurdu

Meksika'da yılın ilk kasırgası Agatha'nın karaya vurması sonrasında sel ve toprak kaymasına karşı halka uyarılarda bulunuldu.

Meksika'da yaz mevsiminin gelmesiyle yılın ilk kasırgası Agatha karaya vurdu. Oaxaca eyaletinin San Pedro Pochutla kenti yakınlarında karaya ulaşan Agatha Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 205 kilometreye kadar ulaştı. Meksika Meteoroloji Servisi, kasırga sebebiyle etkili olan yağışlı havanın akarsu seviyelerini artırarak alçak kesimlerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olacağı konusunda vatandaşları uyarırken, sivil savunma yetkililerinin talimatlarına uyulması çağrısında bulundu. Eyalette meydana gelebilecek muhtemel felaketler sebebiyle 26 bin kişiye yetebilecek 200 barınak açıldı.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Agatha Kasırgası'nın Oaxaca eyaletinin yanı sıra çevredeki Chiapas, Veracruz, Tabasco ve Guerrero eyaletlerinde de şiddetli yağışlara sebep olacağı tahmin ediliyor. Kasırga nedeniyle bölgede deniz ve havayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Mexico City Uluslararası Havaalanı (AICM), bölgeye yapılan 27 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Oaxaca ve çevre eyaletlerde ise toplam 13 liman ulaşıma kapatıldı. Meksika Ulusal Muhafızları, acil durum eylem planı dahilinde Oaxaca, Guerrero ve Chiapas eyaletlerinde gözetim ve güvenlik amaçlı devriye ekiplerinin görev yaptığını bildirdi. Bölgede etkili olan Agatha Kasırgası'nın 2. seviye kasırga kategorisinde bulunduğu açıklandı. - MEXİCO CİTY