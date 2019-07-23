Son Dakika Haberleri: Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı
Son Dakika Güncel Haber

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı

11 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.
Hediye olarak gönderilen bitkiyi 20 yıl önce bahçesine diken Nezihe Kilit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkinin çiçek açtığı için kuruyacağını ve bu nedenle de üzüldüğünü söyledi.
Kilit, bir tanıdığının bitkiyi Topkapı'dan gönderdiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bitkiyi evimin bahçesine diktim ve 20 yıl boyunca birlikte yaşadık. 20 yıl sonra da çiçek açtı. Sevindim ama bir yandan da üzüldüm. Çünkü çiçek açtığı zaman bu bitkiler kuruyup ölüyormuş. Ben onun yanına bir de yavrusunu yetiştirdim, ana kız birlikte büyüdüler. Bunları çok seviyorum. Bu bitkiyi veren kişi de zaten söylemişti, 'çiçek açtığı zaman ölüyor' diye."
Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]