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AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI

57 dakika önce

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.
Silivri sahilinde bulunan bir kafenin yanında 30 yıl önce dikildiği öğrenilen Agave ilk kez çiçek açtı. Agave, halk arasında 'Sabır otu' ve 'Yüzyıl' bitkisi olarak biliniyor. Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, 100 yıla kadar yaşayabiliyor.
AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI
Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
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