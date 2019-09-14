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Ağbaba Başkan Yıldırım ile bir araya geldi

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırımı ziyaret ederek başarılar diledi.

Ağbaba Başkan Yıldırım ile bir araya geldi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırımı ziyaret ederek başarılar diledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba beraberinde Malatya CHP il Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu Başkan İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Veli Ağbaba, İskender Yıldırım'ı överek, "Başkan İskender Yıldırım, Gölbaşı'nda önemli bir işi başardı. Başkanımız toplumun tüm kesimlerini kucaklayan herkesi birleştiren bir kampanya ile Gölbaşı'nı birleştirdi. Gölbaşı'nda ayıran değil herkesimi birleştiren bir kampanya yaptı. Olmaz denileni başardı. Belediye Başkanımız oldu. Ben Doğanşehir'e geldiğim kadar Gölbaşı'na da geldim. İskender Yıldırım hem cesaretiyle hem yapmış olduğu kampanya ile takdirimizi kazandı. Kendisine her türlü desteği vereceğiz. Genel Başkanımızda sözler verdi. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile beraber kendisini her türlü destekliyoruz. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'da Gölbaşını ziyaret edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan Gölbaşı Belediyemize ben Malatya 'ya verdiğim her desteği Başkanımız Yıldırım'a da vereceğim" dedi.


Başkan İskender Yıldırım ise konuşmasında, "Bugün bizleri ziyaret eden değerli belediye başkanlarıma, Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Ziyaretleriyle bizleri onure ettiler" dedi.


Yapılan konuşmalardan sonra Ağbaba şeref defterini imzaladı. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İskender, Malatya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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