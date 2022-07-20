Ağbaba'dan Acil Eylem Planı Çağrısı: "Selefi Tehlikeye Karşı Üç Maymunu Oynamayın" - Son Dakika
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Ağbaba'dan Acil Eylem Planı Çağrısı: "Selefi Tehlikeye Karşı Üç Maymunu Oynamayın"

20.07.2022 12:56
Ağbaba'dan Acil Eylem Planı Çağrısı: "Selefi Tehlikeye Karşı Üç Maymunu Oynamayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Kuveytli Vehhabi Şeyhi Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz verdiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Ağbaba, “Eski yanlışların tekrar yapılmaması, iktidarın üç maymunu oynamak yerine acil eylem planını hayata geçirip çalışmalar yapması lazım” dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Radikal selefi grupların ülkemizde bildiri ve videolar aracılığıyla propaganda yaptığı ve silahlandığı iddiası araştırılmakta mıdır" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kuveytli Vehhabi Şeyhi Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz verdiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Ağbaba, "Eski yanlışların tekrar yapılmaması, iktidarın üç maymunu oynamak yerine acil eylem planını hayata geçirip çalışmalar yapması lazım" dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Radikal selefi grupların ülkemizde bildiri ve videolar aracılığıyla propaganda yaptığı ve silahlandığı iddiası araştırılmakta mıdır" sorusunu yöneltti.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde selefi tehlikesine dikkat çekerken şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde ülkemizde selefi akımların internet sitesi, bildiri ve videolar yoluyla propaganda yaparak hızla örgütlendiği dile getiriliyor. Bazı şehirlerde Türkler arasında selefizmin yüzde 8 ila yüzde 10 arasında örgütlendiği ve silahlandığı söyleniyor. Normal bir ülkede şu iddialar ve rakamlar sonrası yer yerinden oynaması lazım ama bizde yetkili ağızlardan tek kelime açıklama yapılmıyor. Yüzde 10 ne demek? Bırakın örgütlenmeyi, silahlanmayı, bir kişinin radikal selefiliğe sempatisinin olması bile o ülke güvenliği ve huzuru açısından büyük tehlike taşımaktadır. 2015'te 7 Haziran ve 1 Kasım arası yaşananlara hep birlikte tanık olduk. IŞİD, El Nusra ve benzeri terör örgütlerinin katliamlarını yaşadık, hakeza bugün Suruç'ta 33 canımızı kaybetmemizin yedinci yıldönümü. Türkiye bu acıları ve travmalarını hala yaşıyor, hala taşıyor. Şimdi 2 bine yakın derneğin, yayınevleri aracılığıyla örgütlendiği belirtiliyor. Cübbeli Ahmet'in Osman Hamis adında bir vehhabinin Sakarya'da vaaz verdiğini açıklaması yine üstünde çok durulması gereken bir konu. Eski yanlışların tekrar yapılmaması, iktidarın üç maymunu oynamak yerine acil eylem planını hayata geçirip çalışmalar yapması lazım."

"SELEFİ TERÖR İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN VEYA TUTUKLANAN YERLİ VE YABANCI KİŞİ SAYISI KAÇTIR?"

Önergede, Bakan Soylu'ya yöneltilen sorular şöyle:

"Bakanlığınızın ülkemizdeki selefi akımlara ve bu grupların örgütlenme düzeyine ilişkin bir çalışması var mıdır? Bu gruplar hangi ülke veya kişiler tarafından fonlanmaktadır? Son beş yılda selefi terör iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, gözaltına alınan veya tutuklanan yerli ve yabancı kişi sayısı kaçtır? Radikal selefi grupların ülkemizde bildiri ve videolar aracılığıyla propaganda yaptığı ve silahlandığı iddiası araştırılmakta mıdır? Son beş yılda selefi bildiri yayınladığı tespit edilen internet sitesi, matbaa veya yayınevi sayısı kaçtır? Bu doğrultuda hakkında işlem yapılan kişi sayısı kaçtır? Selefiliğin ülkemizde yaygınlaşma iddiasına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere hangi kurumlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır? Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kuveytli Vehhabi Şeyhi Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz verdiğini belirtmesi sonrası adı geçen kişiye ve o kişiyi konuşturanlara yönelik herhangi bir işlem yapılmış mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Ahmet Mahmut Ünlü, Togo Cumhuriyeti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba'dan Acil Eylem Planı Çağrısı: 'Selefi Tehlikeye Karşı Üç Maymunu Oynamayın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağbaba'dan Acil Eylem Planı Çağrısı: "Selefi Tehlikeye Karşı Üç Maymunu Oynamayın" - Son Dakika
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