Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: "Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır" - Son Dakika
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Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: "Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır"

25.04.2022 15:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesinde hükümete emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu. Ağbaba, “Emekli ikramiyesi ilk çıktığında bin TL iken emekli 5,2 gram altına alabiliyordu şimdi 1,2 gram altın alabiliyor tam 4 gram kaybı var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesinde hükümete emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu. Ağbaba, "Emekli ikramiyesi ilk çıktığında bin TL iken emekli 5,2 gram altına alabiliyordu şimdi 1,2 gram altın alabiliyor tam 4 gram kaybı var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesi hükümete emekli ikramiyelerin artırılması çağrısı yaptı. Ağbaba şunları söyledi:

"Emekliler bayram ikramiyelerini üç gün sonra alacaklar. Maalesef hala bin 100 TL emekli ikramiyesi alıyor. Onu da AKP hükümeti değil Kemal Kılıçdaroğlu verdi. 13 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi var maalesef 8 milyonu asgari ücretin altında maaş alıyor. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz üç gün sonra ikramiye yatacak emeklinin ikramiyesi asgari ücret kadar olmalıdır. Emekli ikramiyesi ilk çıktığında bin TL iken emekli 5,2 gram altına alabiliyordu şimdi 1,2 gram altın alabiliyor tam 4 gram kaybı var. Emekli 5,2 gram altına alabilirken şu an 5 kilo baklava alamıyor, emekli bayramda torununa harçlık vermeyi bırakın evine baklava alamayacak, bayram şekeri alamayacak. Biraz vicdan varsa emekli ikramiyelerinin artırılmasını buradan bir kez daha söylüyoruz. Üç gün sonra bütün emeklilerin mutlu olabilmesi için hükümet beşli çeteye değil biraz yönünü emekliye çevirmesini diliyoruz."

Milyonlarca emeklinin gözü bugün saat 16.00'da yapılacak olan kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyeleriyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır
Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır
Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır
Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır

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Asgari Ücret, Türk Lirası, Bayram, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ağbaba'dan Hükümete Çağrı: "Üç Gün Sonra Yatacak Emeklinin İkramiyesi Asgari Ücret Kadar Olmalıdır" - Son Dakika
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