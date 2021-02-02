Öztrak: "Berberler Kovid-19 krizinden en fazla etkilenen esnaflarımızın başında geliyor" - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nu ziyaret etmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nu ziyaret etti. (1)