Ağbaba: "Karalar'ı Girdiği Kalplerden Dolayı Belirledik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Zeydan Karalar'ı girdiği kalplerden dolayı belirledik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Zeydan Karalar'ı girdiği kalplerden dolayı belirledik" dedi.



Seyhan Belediyesi, Gülbahçesi Mahallesi Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Tesisin temeli atıldı. Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın örnek hizmetlere imza attığını belirtti. Başkan Karalar'ın 5 yıldır yaptığı hizmetlerle halkın kalbine girdiğini söyleyenAğbaba şunları söyledi:



"Seyhan Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, 5 yıllık hizmet süresince örnek belediyecilik yaptı. Seyhan'ı baştan aşağı hizmetlerle donattı. Şimdi sıra Adana'yı hizmetlerle donatmakta. CHP Adana'da Büyükşehir Adayını belirlemekte hiç zorlanmadı. Çünkü karşımızda Zeydan Karalar gerçeği vardı. Hizmetleriyle halkın kalbine girmiş, yapılan tüm anketlerde önde çıkan Zeydan Karalar'ı CHP'nin ve tüm Adana'nın adayı olarak açıklamak çok zor olmadı. Şimdi Seyhan'ı hizmetlerle donatan Zeydan Karalar'ı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yapma sırası da halktadır."



"Karalama kampanyalarına kulak tıkadık"



Başkan Zeydan Karalar'da Gülbahçe Mahallesi'ne böyle bir tesisin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Karalar, son zamanlarda haklarında ortaya atılan asılsız karalama kampanyalarına kulak tıkadıklarını söyledi.



Kavgadan değil huzur ve barıştan yana olduklarını, seçim sürecini de böyle geçirmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcadıklarını bildiren Karalar, "Biz ayrım yapmaksızın halkımıza hizmet etmenin kaygısını yaşıyoruz. Asılsız iddialarla kaybedecek zamanımız yok. Halkımızı karşı karşıya getirecek tüm söylemlerden de uzak duruyoruz. Şimdi temelini atacağımız bu semt pazarıyla Gülbahçesi Mahallesi sakinleri yazın sıcakta, kışında çamurda alışveriş yapmaktan kurtulacak. Bu hizmetlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda da ayrımsız Adana'nın her yerine ulaştıracağız" dedi.



Törene katılan CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut ile Mahalle Muhtarı Ayşe Solmaz ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Akçay da yaptıkları konuşmalarda Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Yoğun bir katılımın olduğu törende temele ilk harç hep birlikte konuldu. - ADANA

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