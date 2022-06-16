Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu" - Son Dakika
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Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu"

16.06.2022 19:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya sorunlarını anlatan İzmirli emekli yurttaş, “10 liralık kahve aldım. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu” dedi. Ağbaba’nın “İki misafir gelse biter” sözlerine yurttaş “Aynen öyle” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya sorunlarını anlatan İzmirli emekli yurttaş, "10 liralık kahve aldım. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu" dedi. Ağbaba'nın "İki misafir gelse biter" sözlerine yurttaş "Aynen öyle" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir'de yurttaşların sorunlarını dinledi. 2002 yılında emekli olan ve 2 bin 700 lira maaş aldığını belirten bir yurttaş, Ağbaba'ya şunları söyledi:

"Oğlumun evinde kalıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz, ne yapalım? Her şeyi alamıyoruz ki… Pazara girin de pazarın içini görün bakalım. Pazar, almış gitmiş. Her gün zam olur mu? Bir aldığını ertesi gün alamıyorsun. Sebze, meyve de pahalı. 10 liralık kahve aldım. Bak bu kadar. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu."

Ağbaba'nın "Şimdi üç kahvelik, iki misafir gelse biter" sözlerine yurttaş ise "Aynen öyle" karşılığını verdi.

Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu" - Son Dakika
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