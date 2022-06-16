Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu" - Son Dakika
Üye Girişi

Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu"

16.06.2022 19:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya sorunlarını anlatan İzmirli emekli yurttaş, “10 liralık kahve aldım. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu” dedi. Ağbaba’nın “İki misafir gelse biter” sözlerine yurttaş “Aynen öyle” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya sorunlarını anlatan İzmirli emekli yurttaş, "10 liralık kahve aldım. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu" dedi. Ağbaba'nın "İki misafir gelse biter" sözlerine yurttaş "Aynen öyle" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir'de yurttaşların sorunlarını dinledi. 2002 yılında emekli olan ve 2 bin 700 lira maaş aldığını belirten bir yurttaş, Ağbaba'ya şunları söyledi:

"Oğlumun evinde kalıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz, ne yapalım? Her şeyi alamıyoruz ki… Pazara girin de pazarın içini görün bakalım. Pazar, almış gitmiş. Her gün zam olur mu? Bir aldığını ertesi gün alamıyorsun. Sebze, meyve de pahalı. 10 liralık kahve aldım. Bak bu kadar. Eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu."

Ağbaba'nın "Şimdi üç kahvelik, iki misafir gelse biter" sözlerine yurttaş ise "Aynen öyle" karşılığını verdi.

Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu
Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: 10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık' Kılıçdaroğlu: 'İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık' Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu' Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu' Kağıt Toplayıcıları ve Seyyar Satıcılar, Konak Meydanı'nda CHP Heyeti ile Buluştu. Kağıt Toplayıcıları ve Seyyar Satıcılar, Konak Meydanı'nda CHP Heyeti ile Buluştu.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:17:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: "10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement