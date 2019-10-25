Ağbaba: Türkiye ekonomisi zor durumda
19 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:09
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