Son Dakika Haberleri: Ağbaba: Türkiye ekonomisi zor durumda
Son Dakika Ekonomi Ağbaba: Türkiye ekonomisi zor durumda

Ağbaba: Türkiye ekonomisi zor durumda

19 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:09 
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