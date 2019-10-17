Ağbal: 2020 bütçesinde en önemli hedef enflasyonla mücadele
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor. Ağbal, 2020 bütçesinin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:17
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