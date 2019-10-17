Son Dakika Haberleri: Ağbal: 2020 bütçesinde en önemli hedef enflasyonla mücadele
Son Dakika Ekonomi Ağbal: 2020 bütçesinde en önemli hedef enflasyonla mücadele

Ağbal: 2020 bütçesinde en önemli hedef enflasyonla mücadele

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.

Ağbal: 2020 bütçesinde en önemli hedef enflasyonla mücadele, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor. Ağbal, 2020 bütçesinin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı.

Naci Ağbal, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:17 
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