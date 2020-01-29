Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "İç ekonomik, iç politik riskler, dış ekonomik riskler birlikte iyi yönetilebilirse 2020 yılı sonraki yıllar için önemli bir başarı olabilir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ASO Ocak ayı meclis toplantısına katıldı. Burada sanayicilere hitap eden Ağbal, 11'inci Kalkınma Planında ortaya koydukları vizyon ile ASO Başkanı Özdebir'in sanayi konusunda ortaya koyduğu vizyonun örtüşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Büyümenin sürdürülebilir ve ekonominin rekabetçi olması için sanayicinin payının artırılması gerektiğine işaret eden Ağbal, "Sanayinin ekonomi içindeki payını hızlı şekilde artıracağız. Ürettiği katma değer bakımından bazı fırsat sektörleri ve. Bunlara odaklanırsak istihdam, katma değer, ihracat kabiliyeti ve teknolojide sıçrama yakalayabiliriz" diye konuştu.



2020 yılı hedefleri ve beklentileri hakkında bilgi veren Ağbal, "Gerek baz etkisi gerek sağlanan istihdam gerekse beklentilerin olumlu yöne gitmesi yüzde 5'lik bir büyümeye taşıyacak. Büyüme içinde özel sektör yatırımları belirleyici faktör olacak; bu açıdan özel sektör yatırımları artması konusuna özel bir önem vermemiz gerekiyor. 2020 yılında enflasyon tekrar tek hanelere gelecek. Özellikle gıda başta olmak üzere yapısal sorunların çözümü önem taşıyor. İstihdam da 2020 yılının getireceği yüzde 5; istihdamı tekrar yukarıya taşıyacak" ifadelerini kullandı.



Sanayi üretiminin istihdama çok ciddi destek vermiş olacağını söyleyen Ağbal, "2020 yılında cari açık ılımlı düşük seviyelerde devam edecek. Dolayısıyla burada da cari açıkta önemli bir risk gözükmüyor. Burada da kritik olan cari açığın finansmanı. Bu noktada en kritik kalem doğrudan sermaye yatırımı cari açığı düşürmüş olabilirsiniz ama finansmanı daha kaliteli hale getirmeniz gerekir. Dolasıyla böyle bir senaryo var ibre olumluya gidiyor. Küresel finansman kaynaklı bir riskimiz şimdilik görünmüyor. İç risklerimiz var; bir büyümede tüketimde, yatırımda, olumluya doğru bir gidiş var bunun sürdürülebilir olması lazım, bunu devam ettirecek daha da iyileştirecek politik koşulların ekonomik güvenin ekonomiyle ilgili atılması gereken adımların atılması gerekiyor. Bu açıdan iç ekonomik, iç politik riskler, dış ekonomik riskler birlikte iyi yönetilebilirse 2020 yılı tekrar aslında sonra ki yıllar için önemli bir başarı olabilir" diye konuştu. - ANKARA