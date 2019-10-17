Ağbal: "2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat...
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. (3)
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