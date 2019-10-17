Son Dakika Haberleri: Ağbal: "2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat...
Son Dakika Güncel Ağbal: '2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat...

Ağbal: "2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. (3)

Ağbal: 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat...

Naci Ağbal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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