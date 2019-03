Ağbal: "Ak Parti Hükumetlerinde Her Zaman En Fazla Bütçe Eğitime Ayrıldı"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti hükumetleri döneminde her zaman en fazla ödeneğin eğitime ayrıldığını belirterek, "Bu kapsamda Tıp Fakültesi binasının tamamlanması için gerekli 18 milyon liralık ödenek talebini destekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Ağbal, Vali Yaşar Karadeniz'in şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kastamonu Belediyesine geçen Ağbal, burada Belediye Başkan Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kastamonu'nun tabiatıyla, kültürüyle, tarihiyle Türkiye'nin en müstesna illerinden biri olduğunu belirterek, "Turizm noktasında belediye olarak yatırımlarla olağanüstü katkılar verecek. Belediyeler yatırım yapacaksa, merkezi hükumetlerinde desteği çok önemli. Kastamonu'ya gelirken, ilk kez 15 Temmuz Şehitler Tüneli'nden geçtik. Ülkemizle, milletimizle gururlandık. Kastamonu'da belediye güzel işler yapacaksa, bütün Bakanlıklarımızla uyum içerisinde, merkezi hükumetin her anlamda verdiği katkılar önemli. AK Parti Belediyeciliğinin merkezi hükumetle olan koordinasyon ve ortak anlayışı bu hizmetlere katkı veriyor. Yeni dönemde de Kastamonu Belediyemizin gerek Bakanlıklarımızın, gerekse hükumetlerimizin destekleriyle burada önemli işler yapacağına inanıyorum. Turizmde bunların başında geliyor. Hükumetimizin gelecekte Kastamonu Belediyesiyle turizm alanında çok fırsat projeler olacaktır. Sayın Başkanımızın yakaladığı bu vizyonu çok önemsiyorum" diye konuştu.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Kastamonu'nun kültürel mirasıyla aranılan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ettikçe, Kastamonu turizm altyapısını oluşturacaktır. Dünyada aranan şehirler haline gelecektir. Buradaki hedefimiz UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne adımızı yazdırmaktır. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Kastamonu evleri, hanları, hamamları, bedestenleri, kalesi, çeşmeleri, türbeleri ve her türlü doğal yapısıyla mükemmel bir şehirdir" şeklinde konuştu.



"Tıp Fakültesi binasına gerekli 18 milyon liralık ödenek için destek vereceğiz"



Belediye ziyaretinden sonra Kastamonu Tıp Fakültesinde incelemelerde bulunan Ağbal, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2019 yılı içerisinde tamamlanması için destek vereceğiz" dedi.



Hükumet olarak her alanda yoğun bir çalışma sergilediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "17 yıldır yatırım alanı başta olmak üzere her alanda olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Gerek ulaşım, gerek tarım, gerek eğitim ve diğer alanlarda önceki dönemlerde asla mukayese edilemeyecek yatırımlara imza attık. 2019 yılı fiyatlarıyla 17 yılda hükumet olarak yaptığımız yatırımlar 1 trilyon 300 milyara yaklaşmış. Önceki yıllarla asla mukayese edilemeyecek kadar büyük. Eğitime her zaman özel bir önem veriyoruz. AK Parti hükumetlerinde en fazla bütçeyi her zaman eğitime ayırdık. Eğitimin ülkemizin geleceği için, kalkınması için, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan için önemli olduğunu görüyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Kastamonu Üniversitemizde çok güzel faaliyetlere vesile oluyorlar. Üniversite eğitimi konusunda da, sadece üniversite yapmakla kalmıyoruz. Üniversitenin de altyapının yapılması içinde bütçeden kaynaklar ayırıyoruz. Sadece fakülte kurmuyoruz, o fakültelerin binalarını da tamamlıyoruz. Tıp Fakültesi'nin hızla tamamlanması da son derece önemli. İnşaat önemli bir aşamaya gelmiş. 2019 yılı Yatırım Programında özellikle bitmeye yakın işlere özel bir önem veriyoruz. Yıl içerisinde bu projelere destekler vereceğiz. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de hemen hemen sona gelinmiş. Bizde Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edeceğiz. Kastamonu Üniversitesi'nin bu sene sonuna kadar tamamlanarak, eğitim ve öğretime hazır hale gelmesi konusunda desteklerimizi sunacağız" diye konuştu.



"Tıp Fakültesinin açılması şehrimizin önceliklerindendir"



Kastamonu Tıp Fakültesi'nin Kastamonu açısından gerçekten çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yaşar Karadeniz de, şöyle konuştu: "Kastamonu gündeminin ön sıralarında yer alıyor. Bu konuda sizlerin vereceği destek ile eminim ki Kastamonu gündeminden çözülmüş bir sorun olarak çıkacaktır. Halkımız bu hizmetten istifade edecektir. Bahsi geçen 18 milyon TL kaynağın karşılanması ve hızlı bir şekilde bu inşaatın tamamlanarak önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesi, dışarıda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin ilimizde tıp eğitimini almaya başlamaları önemli bir aşama olacaktır. Bu konudaki müjdenizi desteklerini bekliyoruz"



"Tıp Fakültemizin bitirilmesi için hep beraber gayret gösteriyoruz"



Kastamonu'nun önemli bir sorunun çözülmesi için çabaladıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, şunları kaydetti: "Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çalışmalarını yerinde izliyoruz. Bundan sonra ne şekilde devam edeceğini, ne zaman hızlı bir şekilde sonuçlanacağını valimiz, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızla son değerlendirmelerimizi yapacağız. Ben inanıyorum ki Kastamonu halkı bu üniversite hastanesini çok bekliyor. Çünkü gerçekten ihtiyaç. Onun için bizler de buradayız. Hep beraber el ele verip bu sene içinde sonlandırmaya gayret gösteriyoruz. Gerçekten halkımızın sağlık açısından şehir dışına gitmeden üniversite nezaretinde sağlık hizmeti alabileceği çok güzel bir üniversite hastanemizin hizmete açılmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum"



"Tıp Fakültesi'nin açılabilmesi için 18 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyacımız var"



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, "Tıp Fakültesi, şehirdeki üniversite olarak üçüncü kampusumuzdur. Burası 330 dönümlük bir alandır. Tıp fakültesi öğrencileri şu anda 1. ve 2'nci sınıflar Ankara'da okuyorlar. İnşallah eğitim ve öğretim binamız tamamlanırsa biz buraya eğitim ve öğretimi taşıyacağız. Şu anda 15 öğretim üyesi, 1 asistanımız var. 10 tane daha öğretim üyesi alacağız. Ayrıca Tıp Fakültesi'nde 32 tane personelimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerimizin Kastamonu'ya gelebilmesi için tamamlanması gereken binamıza 18 milyon TL ilave ödenek gerekiyor. Bir zaman yüzde 35'ler seviyesinde idi. 4 milyon 200 bin TL civarında bir ödeme yapıldı. 2019 bütçesinden 5 milyon 992 bin TL geldi. 18 milyon TL ilave ödenek de İnşallah bu binamız sadece bitmek ile kalmayacak eğitim ve öğretime hazır hale gelecek. Tıp fakültemiz eğitim ve öğretimini Kastamonu'da yapacak. Sayın bakanımızdan istirham ediyoruz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

