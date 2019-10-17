Son Dakika Haberleri: Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.
Son Dakika Ekonomi Ağbal: 'Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.

Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.

1 saat önce

Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.

Ağbal:

Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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