Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.
1 saat önce
Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Ağbal: "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak."
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