Ağbal: "Daha dayanıklı bir sermaye yapımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağbal: 'Daha dayanıklı bir sermaye yapımız var' - Son Dakika

Ağbal: "Daha dayanıklı bir sermaye yapımız var"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (3)

Ağbal: Daha dayanıklı bir sermaye yapımız var

Naci Ağbal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:15 Kaynak: AA
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