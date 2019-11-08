Son Dakika Haberleri: Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"
Son Dakika Güncel Ağbal: 'Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu'

Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"

7 saat önce

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu.

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu. (1)

Ağbal: Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu

Naci Ağbal, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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