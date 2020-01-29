Ağbal: "Dijital dönüşüm bir mecburiyet"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:05 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)
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