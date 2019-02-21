Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"
44 dakika önce
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:39 Kaynak: AA
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