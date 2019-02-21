Son Dakika Haberleri: Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"

Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"

44 dakika önce

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Naci Ağbal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:23:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]