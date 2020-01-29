Ağbal: "İbre olumluya gidiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağbal: 'İbre olumluya gidiyor' - Son Dakika

Ağbal: "İbre olumluya gidiyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. (8)

Ağbal: İbre olumluya gidiyor

Naci Ağbal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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