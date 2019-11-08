Son Dakika Haberleri: Ağbal: "Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz"
Son Dakika Güncel Ağbal: 'Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz'

Ağbal: "Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz"

6 saat önce

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu.

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (3)

Ağbal: Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz

Naci Ağbal, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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