Ağbal: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat...
25.12.2020 12:03
Ağbal: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuna kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Ağbal: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuna kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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