Son Dakika Haberleri: Agc 35 Yaşında

Agc 35 Yaşında

1 saat önce

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından AGC'nin 35'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından AGC'nin 35'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Rukiye Benek imzasıyla yayınlanan mesajda gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması, zor şartlar altında yürütülen bu mesleğin toplumdaki değerinin yükseltilmesi amacıyla kurulan Antalya Gazeteciler Cemiyeti bugün 35. Kuruluş yıldönümünü kutladığı hatırlatıldı. Benek mesajda şu fadelere yer verdi : " Otuz beş yılda sadece Antalya'da değil ülke çapında ve yurt dışında gazetecilerin dayanışmasına, gazetecilik mesleğinin geliştirilmesine, kamuoyunun olumlu yönlendirilmesine katkı sağlayan, yaptığı projelerle Türkiye'deki en büyük beş arasına giren Antalya Gazeteciler Cemiyeti, daha uzun yıllar boyunca basın özgürlüğü ve medya çalışanlarının karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Son yıllarda ülkede birçok basın kuruluşunun kapatılması veya küçülmeye gitmesi meslektaşlarımızı işsiz bırakırken, tutuklu gazeteciler, basın özgürlüğüyle ilgili eleştiriler, bir kısım çalışanın düşük ücretli ve ya sosyal güvenlikten yoksun olması, sosyal medyanın yazılı ve görsel basın yayın organlarının yerine geçme ihtimali gibi, birçok sorunla karşı karşıyayız. Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak, tıpkı geçen 35 yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da bu sorunların demokrasinin temel ilkeleri doğrultusunda çözümü yönünde çaba göstermeyi sürdüreceğiz" - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

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