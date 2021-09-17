AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) olağan genel kurulunu 9 Ekimde yapma kararı aldı. Başkanlık için adaylığını açıklayan İdris Taş, projelerini paylaşıp Antalya Gazeteciler Cemiyetini yönetecek tecrübe, ekip ve enerjiye sahip olduğunu söyledi.

"Ev sahibi olmalarını sağlayacağız"

Projelerinden bahseden AGC başkan adayı Gazeteci İdris Taş, "15 yılda meslektaşlarımızın çocuklarına 500 bin liraya yakın burs desteği verildi. Cemiyet üyelerimizin evlatlarına sağlanan bu burs miktarı arttırılacak ve kapsamı genişletilecek. Üyelerimizin ev sahibi olmasını sağlamak üzere çıkılan yolda TOKİ ile devam eden görüşmelerin sonuca ulaştırılmasını sağlayacağız. Tarihi Kaleiçi'nde bulunan uluslararası basın merkezi olan idari binamızı cemiyetimize kazandırdığımız gibi, siz kıymetli üyelerimizin misafirleriyle birlikte oturup çayını, kahvesini yudumlayıp dinlenebileceği, haberini yazabileceği 'Gazeteci Evi'ni de AGC'ye kazandıracağız" diye konuştu.

"Yurt dışı dostlukları güçlendirip seyahatlerde buluşalım"

Yurt dışı deneyimlerinin artması gerektiğine değinen Taş, "Cemiyetimiz bugüne kadar 120 meslektaşımıza dünyanın çeşitli ülkeleriyle oluşturulan medya köprüleri ile yurt dışı deneyimi kazandırdı. Bu kazanımların artması için yurt dışı kardeş cemiyet sayılarımızı artıracağız. Üyelerimizin daha fazla yurt dışı gezilerine katılımını sağlayacağız. Bunu yaparken de seyahat planlamaları üyelerimizin şahitliğiyle şeffaf bir kura yöntemiyle sağlanacak. Tüm üyelerimizin bölgemizdeki kafe, restoran, spor salonu, sağlık kuruluşu, eğitim kurumu (kreş - kolej), plaj, alışveriş merkezi gibi anlaşmalı kurumlardan indirimli istifade etmesini sağlayacağımız bir Çipli AGC Üye Kartı oluşturulacak. Zaman içerisinde kamu ve özel kuruluşlarla gerçekleştireceğimiz protokoller ile Çipli AGC Üye Kartı'nın tanınırlığı ve kapsamı genişletilecek" şeklinde konuştu.

"Her günün bir sorumlusu olacak, hukuki destek sağlanacak"

Sorumlu gün projelerinden bahseden Taş, "Cemiyetimizde sorumlu gün projesi hayata geçirilecek. Yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız dönüşümlü olarak günün sorumlusu olacak. Bu günde tüm yönetim kurulumuzun yanı sıra sorumlu arkadaşımız sahada daha etkin olacak. Proje ile meslektaşlarımızın öncelikli olarak sahada karşılaştıkları olumsuzluklarda anında ulaşabilecekleri bir destek mekanizması hayata geçirilecek. Mesleğini icra ederken karşılaştığı herhangi bir engellemeye sert dille cevap verilecek. İlgili üyemize gerekli hukuki destek cemiyetimiz tarafından sağlanacaktır. Aynı zamanda doğum, evlenme, ölüm gibi yaşamımızdaki önemli anlarda üyelerimizin ve yakınlarının yanında olunacak. Yerel medyamızın 21. yüzyılın olmazsa olmazı dijital medya ve internet haberciliğine destek verilecek. Üniversitelerle projeler gerçekleştirip yeni medya oluşumlarına da katkı sağlayarak sektöre güç kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Avrupa Birliği projelerine ortak olalım"

Aday Taş, AB projelerine ortak olunmalı diyerek, "Avrupa Birliği, birliğe üye ve aday ülkelerde toplum için öncelikli konularda fon desteğini, projeler üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Antalya'nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan cemiyetimizin hedefi, gerek iç gerekse dış paydaşlarımızla birlikte gazetecilik mesleğine gönül vermiş meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde projeler gerçekleştirmektir. Bu kapsamda Antalya'daki meslektaşlarımız projemize ortak olacak, diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla bir araya gelmesi ve farklı kültürlerin çalışma disiplinlerinin senteziyle birlikte sinerji yaratılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yönetimde sen de varsın"

Herkesin yönetimde söz sahibi olacağını belirten İdris Taş, "Önemli kararlar ve projelerimiz öncesi 'anket sistemini' hayata geçireceğiz. Amacımız herkesin katılabileceği bir şekilde yönetim anlayışını oturtmak. Böylece Antalya'da gazetecilik yapan ya da yapmış olan herkesin karar mekanizmasına olabildiğince fazla oranda katılması sağlanacak.Cemiyetimizin geleneksel hale getirdiği Bayram Gazetesi projesi ile bugüne kadar meslektaşlarımıza 130 bin lira telif desteği sağlandı. Bu projenin içerisine daha fazla arkadaşımızın yer alması sağlanacak ve ödenen telif ücretlerinde iyileştirmeye gidilecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA