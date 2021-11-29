AGC Başkanı İdris Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taş, belediyenin kentin marka değerinin yükselmesi adına çalışmalar yaptığını söyledi.

Taş, kentin sorunlarının çözümü noktasında AGC olarak belediye ile el ele çalışmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Başkan Böcek de göreve yeni seçilen Taş ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Antalya'nın yararına olacak her projede AGC ile iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa sizlerle beraber ortak akılla yapmaya hazırız. Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için birlikte çalışacağız." dedi.