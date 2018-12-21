Agc Başkanı Mevlüt Yeni'nin Kayınbabası Toprağa Verildi
3 saat önce
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin bu sabah saatlerinde vefat eden kayınbabası İsmail Çıtırgı toprağa verildi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
(AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin bu sabah saatlerinde vefat eden kayınbabası İsmail Çıtırgı toprağa verildi.
AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Kepez
eski İlçe Başkanı ve 2014 Niğde
Belediye Başkan Adayı Fikret Çıtırgı'nın babası İsmail Çıtırgı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. İsmail Çıtırgı Muratpaşa
Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, Çıtırgı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:40 Kaynak: İHA
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