Son Dakika Haberleri: AGC'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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AGC'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

1 saat önce

Antalya Gazeteciler(AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken, sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkemizde demokrasi var mı basın özgürlüğü var mı diye sormak bile utanılacak bir durumda olduğumuzu gösterir" dedi.

AGC'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı, System.String[]
Antalya Gazeteciler(AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken, sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkemizde demokrasi var mı basın özgürlüğü var mı diye sormak bile utanılacak bir durumda olduğumuzu gösterir" dedi.

AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, Türk basınında sansürün ilk kez kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.

Türkiye'nin tarihi boyunca basın ve düşünceyi ifade konusunda sorunlar yaşadığını belirten Öyken, "Demokrasiyi sonuna kadar hak eden ülkemizde 'demokrasi var mı basın özgürlüğü var mı' diye sormak ve bunu sorgulamak bile utanılacak bir durumda olduğumuzu gösterir. Her şeye rağmen halkın haber alma hakkının korunması için gazeteciler olarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yerel basın vurgusu"

"24 Temmuz bizim için bir bayram değil, bir dayanışma ve mücadele günüdür" diyen Öyken, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yargı reformunu da tepki göstererek, yerel basın yıllardır varolma mücadelesi verirken, icra ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluğunun kaldırılması ile devletin Anadolu'da yüzlerce gazetenin kapısına kilit vuracağını söyledi.

Öyken, "Gazetelerden 'vergi borcu yoktur' yazısı istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi yerel gazeteleri zaten güç duruma düşürdü. Her geçen gün artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlüklere tedbir almak yerine yerel basına son öldürücü darbeyi vurmaya hazırlananlar bu girişimlerinden derhal vazgeçmelidirler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
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