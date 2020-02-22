AGC'den bowling turnuvası - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından bowling turnuvası düzenlendi.



Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence merkezinde düzenlenen turnuvada, iş dünyası ve basın camiasından 32 kişi mücadele etti.



Elemelerin ardından yapılan final müsabakaları sonucu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni şampiyon olurken, Özkan Özciğer ikinci ve Taner Benteşen üçüncülüğü elde etti.



Dereceye girenlere kupa ve madalyaları, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız tarafından verildi.

Yeni, yaptığı açıklamada, iş insanları ile gazetecileri kaynaştırmaya yönelik olarak düzenledikleri turnuvada, stresli iş yaşamından bir kaç saatliğine de olsa uzaklaşıldığını belirtti.

Yeni, turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.