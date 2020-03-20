AGC'den kaynağı belli olmayan haberler uyarısı - Son Dakika
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AGC'den kaynağı belli olmayan haberler uyarısı

6 saat önce

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), gazetecileri Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlere karşı her zamankinden daha çok dikkatli olmaya çağırdı.

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), gazetecileri Korona virüs salgınıyla ilgili provokatif, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlere karşı her zamankinden daha çok dikkatli olmaya çağırdı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca basın mensuplarının üstlendiği sorumluluk kadar devletten zor durumdaki yayıncılar ve çalışan gazetecilere yönelik destek beklenildiğinin de altı çizildi.


Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, basın mensuplarından kaynağı belli olmayan, resmi makamların doğrulamadığı hiç bir bilgiye itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Dünyada hızla yayılan, Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs ile mücadelede hekimler ya da güvenlik güçleri kadar önemli bir görevi de gazetecilerin üstlendiği kaydedilen açıklamada herkesin, korunma amaçlı evinde olması gerektiği sırada gazetecilerin, risk alarak habere gittiği, bu esnada belki de hasta bir insanla temas kurma ihtimalinin bulunduğunun altı çizildi ve " Tüm risklere rağmen, mesleğimizin bize verdiği toplumun 'doğru habere ulaşma, doğru bilgiyi yayma' sorumluluğumuzdan asla vazgeçmemeliyiz. " ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada şöyle denildi: "İşte bu nedenle, bugünlerde provokatif, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlere karşı her zamankinden daha çok dikkatli olmalıyız. Kaynağı belli olmayan, resmi makamların doğrulamadığı hiç bir bilgiye itibar etmemeliyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve verilen amansız mücadeleyi zayıflatmak, milletimizi galeyana getirmek ve kaos oluşturulmaya adına sosyal medyada dolaşan gerçek dışı asparagas bilgileri yazmak yaymak böylesi olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde hiç birimize fayda sağlamayacağı gibi ciddi zararlara yol açacağı bilincinde olmalıyız. Korona virüsle mücadele konusunda devletimizin yürüttüğü çalışmayı desteklemek, halkı korku ve kaygıdan uzak, gerçek bilgiyle beslemek ve doğru haber vererek ülkemiz ve şehrimiz hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya engel olmak da bizlerin görevleri arasındadır.Bu vesileyle altını çizmek istediğimiz husus şudur ki; yaşamakta olduğunuz bu zor günlerde halkımıza kaynağı belli, doğru bilgileri aktararak tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bu süreçte de sorumlu yayıncılığımızı sürdürerek önemli bir görevi yapmış olacağız. "


Ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden


Gazetecilerin üstlendiği sorumluluk kadar devletten de zor durumdaki yayıncılar ve çalışan gazetecilere yönelik destek beklenildiğinin altı çizilen açıklama şöyle devam etti: "Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle toplumda yaşanan ekonomik sorunlar her zaman olduğu gibi bugün de daha çok medya sektörünü etkilemistir.


Bu nedenle Anadolu medyasının ayakta kalması için destek beklediğimizi yenilemek istiyoruz. Cemiyetimiz, bağlı bulunduğu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve üst kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu devlet üst düzeyinde destek ve önlem arayışlarını da sürdürmektedir. Hazırlanan medya destek talep paketi Basın İlan Kurumu ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Gelişmeler hususunda sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. " - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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