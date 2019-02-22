Agc'den Mısır'daki İdam Açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın 'hukuksuzca' idam edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın 'hukuksuzca' idam edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.



İdamları kınamak için Adıyaman Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı, idam kararlarını sert şekilde eleştirdi.



Burada basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, "Bundan 4 yıl önce 2015 Yılında Mısır'ın Başkenti Kahire'de bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan Müslüman 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisindeyiz.



Mısır'daki yapılan idamlar Mısır mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir.



Darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Biz buradan darbeci Mısır Yönetimi'ne ve Sisi'ye ülke halklarıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz.



İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzurun birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin oluşmasından geçtiğini görmelidirler.



Kuklalara karşı hamasete dayalı söylemler geliştirip kuklacılara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçınılmazdır.



Mısır hem İslam coğrafyasında hem de dünyada idamlarla prestiji hızla aşağı düşmektedir.



Suriye, Irak, Mısır, Yemen ve birçok İslam ülkesinde yaşanan sıkıntıların ardında ırkçı emperyalizm vardır. Irkçı emperyalizm, bölgeyi neredeyse bütün uluslararası haber ajanslarında etnik ve mezhepsel adlandırmalar ile tasnif eden tasnifte işine geldiğinde etnik yapıyı, işine geldiğinde mezhep farklılığını kullanan yapıdır. Bölge insanlarının emperyalizme karşı ortak bir tavır sergilemesini önleyebilmek için her dönemde ırkçılığı ve mezhepçiliği körüklemişler, provakatif olaylarla bölge insanını birbirine düşürmüşlerdir.



Mısır da idamlar durdurmalıdır. İnsan haklarına ve adil yargılamaya riayet edilmelidir. Kendi toplumu ile kucaklaşmalıdır. Mısır da zulümler biran önce dinmeli başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler, İslam ülkeleri liderlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve D8'in bu konuda toplanıp kararlar alarak fiili adımlara dönüşmesini talep ediyoruz. Bu zulümler bir gün muhakkak dinecek ve adil bir nizam tesis edilecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

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