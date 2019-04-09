Son Dakika Haberleri: Agc'den Vali Köşger'e Ziyaret

Agc'den Vali Köşger'e Ziyaret

1 saat önce

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Agc'den Vali Köşger'e Ziyaret, System.String[]
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

AGC Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e yaptıkları ziyarette, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ihalelerini kanuna göre hareket edilmesi için resmi kurumlara genelge çıkarılması ve kanunun hatırlatılması talebiyle bir dosya verdi.

İhalelerin geniş kitlelere duyurulması, şeffaflığı için Valilikten bir genelge yayınlanma talebinde bulunan Başkan Şener, Malatya, Elazığ, Sivas ve Kastamonu Valiliklerini örnek gösterdi. Şener'in Vali Köşger'e teslim ettiği dosyada, kamu kurum ve kuruluşlara genelge çıkartılıp, Kamu İhale Kanununda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması; istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması istenilerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesine dikkat çekildi.

Bazı kamu kuruluşlarının, bazı belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda istenen şartları yerine getirmediğine dikkat çekildi. Aydın'daki bütün gazeteler adına talepte bulunan Şener, ayrıca kamu kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelgenin dağıtım yapılarak, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğini İhalelerin geniş kitlelere duyurulması, şeffaflığı için Valilikten bir genelge yayınlanma talebinde bulunan Şener, Malatya, Elazığ, Sivas ve Kastamonu Valiliklerini örnek gösterdi. Şener'in Vali Köşger'e teslim ettiği dosyada, kamu kurum ve kuruluşlara genelge çıkartılıp, Kamu İhale Kanununda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması; istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması istenilerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesine dikkat çekildi.

Bazı kamu kuruluşlarının, bazı belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda istenen şartları yerine getirmediğine dikkat çekildi. Aydın'daki bütün gazeteler adına talepte bulunan Şener, ayrıca kamu kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelgenin dağıtım yapılarak, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:05 Kaynak: İHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Selim Köşger, Aydın, Güncel
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